No, pa definirajmo te pojme. Domoljubje: »Domoljubje, kot izključno pozitivno konotiran pojem, se od nacionalizma in šovinizma razlikuje v tem, da se domoljub identificira s svojo državo in sodržavljani brez žaljenja ali poniževanja drugih narodov.« Svoboda: »Svoboda je stanje, ko so ljudje podrejeni samo zakonom in ne neomejeni oblasti in samovolji nekoga.« Demokracija: »Demokratična ureditev je politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh državljanov.«

Ob taki razlagi pojmov domoljubje, svoboda, demokracija se stranka SDS ne more kititi z vrlinami, ki si jih prisvaja.

Je domoljubje, če novinarko, ki ne piše po »želji«, označiš za prestitutko in ji postaviš celo ceno za to »delo«? Je domoljubje, da je »prava« rasa samo belopolta, svetlih in mogoče še malo temnejših las? Je domoljubje, da vse, ki se ne strinjajo s tabo, etiketiraš z levaki, lenuhi, komunajzerji…?

Ne, ni!

Je svoboda to, kar doživljamo dandanes, vse z izgovorom »zaradi epidemije«? Je svoboda, da morajo poslanci, ki izstopijo iz stranke SDS, plačati odškodnino, in to ne zanemarljiv znesek? Kako velik osip bi bil, če ta grožnja ne bi obstajala? Je svoboda, ko Ukom prepoveduje sodelovanje na »točno« določenih TV-postajah? Je svoboda, da se je kaznovalo sodržavljane, ki so mirno protestirali z branjem ustave?

Ne, ni!

Je demokratično, da ne dovoliš poslancem prevzeti glasovnic, kar bi bilo edino demokratično? Je demokratično, da sodnico razrešiš, ker se ne strinja s tem, kako vodiš vlado? Je demokratično, da stranke s tako imenovanega levega pola označuješ kot levake, socialiste, komuniste?

Ne, ni!

Še veliko dejanj bi lahko naštela, ki se ne skladajo z dejansko razlago pojmov, s katerimi se ponaša SDS, pa mi prostor ne dopušča. Zagotovo nimamo vsi spomina zlate ribice, da bi pozabili početja, ki Sloveniji niso v ponos in za katere je »zaslužna« najresnicoljubnejša stranka.

Nikakor si ne morem predstavljati, da bi bila lahko njihova članica. Čeprav imam na plečih kar nekaj desetletij, še vedno znam ločevati zrnje od plev, še vedno znam reči ne, kadar se kaj ne sklada z naštetimi definicijami ali, če hočete, z božjo zapovedjo »ne stori drugemu tistega, za kar ne želiš, da drugi stori tebi«.

Navsezadnje: vse se vrača, vse se plača.

In še: Janezu Janši je velik vzor Donald Trump. Še vedno je prepričan, da so bile volitve v ZDA ukradene. Naj ga spomnim: v demokraciji odloča večina. In večina ni bila za Trumpa.

Izbira vzornika me ne preseneča. Če ti je za vzor nekdo, ki se vede kot razvajen otrok in je samopašna, vase zagledana oseba z neprimernim, celo prostaškim vedenjem, potem je na mestu vprašanje ali pa kar trditev: je tudi sam tak?

Priporočam, naj se zamisli nad citatom, ki ga je izrekel eden prvih ameriških predsednikov. Pametneje bi si bilo njega vzeti za vzgled. Abraham Lincoln: »Nekaj ljudi lahko vlečeš za nos ves čas, nekatere ljudi nekaj časa. Nikoli pa ne moreš vleči za nos vseh ljudi ves čas.«

Cecilija Rekar, Bled