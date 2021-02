Ker je nedavno, čivkajoč o ameriških volitvah, Janša zamenjal celo besedi bazen in anketa, nas v pričakovanju slovenskega predsedovanja mednarodni druščini – Svetu EU –, kjer se komunicira v glavnem v angleščini, že resno skrbi. A imamo idejo: se spomnite, ko se je Janšev najzvestejši oproda, vodja Nove Slovenije in obrambni minister Matej Tonin, javno hvalil, da je Janšo prosil, naj v izognitev takšnim zapletom za nekaj časa odloži telefon, in da je Janša odgovoril, da bo »premislil«? No, seveda si ni premislil, lahko si pa zdaj – in sicer tako, da Toninu dovoli, da mu vse tvite v angleščini prej zlektorira. To bo gesta, zaradi katere bo vsa slovenska javnost obema večno hvaležna.