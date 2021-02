"Popoldne bom v imenu Evropske komisije podpisala drugo pogodbo s Pfizerjem in BioNTechom za nakup dodatnih do 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Ta sledi dogovoru, doseženemu 8. januarja," je tvitnila komisarka.

Evropska komisija, ki naroča cepiva proti covidu-19 za vseh 27 držav članic povezave, je tako pri teh dveh proizvajalcih doslej naročila skupno 500 milijonov odmerkov cepiva z možnostjo naročila še sto milijonov odmerkov. S cepivom Pfizerja in BioNTecha se bo tako lahko do konca leta cepilo najmanj 250 milijonov državljanov unije.

"Neutrudno si prizadevamo podpirati nadaljevanje kampanje cepljenja v Evropi in po svetu s širitvijo proizvodnih zmogljivosti," je dejal izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla.

Evropska komisija je tarča kritik zaradi svoje strategije nabave cepiv, ker cepljenje v uniji poteka precej počasneje kot denimo v veliki Britaniji in Izraelu.

Pogojno dovoljenje za promet na trgu EU so doslej prejela tri cepiva proti covidu-19 - podjetij Pfizer in BioNTech, Moderne in AstraZenece. Evropska agencija za zdravila trenutno izvaja tudi tekoči pregled cepiva ameriškega podjetja Novavax, v torek pa je prejela vlogo družbe Janssen Pharmaceutica za dodobritev cepiva.