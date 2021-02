Emilija Soklič: Filmska slika brez tona je invalid

Stodveletna Emilija Soklič je bila prva voditeljica tehničnega oddelka pri Triglav filmu. Priznana inovatorka in strokovnjakinja na področju elektrotehnike je pomagala soustvarjati tehnično podobo prvih slovenskih filmov. Spominja se prvega celovečerca Na svoji zemlji: “Takrat smo bili kot ena družina. Vsi, od kurirja do režiserja, smo delali s srcem in željo, da nekaj ustvarimo. Ne morem vam povedati, kaj vse so ljudje naredili, da je film nastal.”