Po objavi učinkovitosti cepiva sputnik v mednarodno priznani zdravstveni reviji The Lancet – to naj bi bilo 91,6-odstotno učinkovito –, se interes za rusko cepivo povečuje. Ta teden so denimo cepivo odobrili še v Kazahstanu, Mongoliji, Bahrajnu, Črni gori ter na karibskem otočju Sveti Vincencij in Grenadine. Skupaj je tako rusko cepivo, ki ga je razvil inštitut Gamaleja (leta 2015 so razvili tudi cepivo proti eboli), odobrilo že 27 držav sveta. V Evropski uniji (z eno izjemo) to še ni dostopno, saj evropska agencija za zdravila (EMA), preko katere poteka registracija cepiv, uradno ruske vloge za preverjanje cepiva še ni prejela. Vendar pa so proizvajalci cepiva že v stikih z agencijo za začetek postopka registracije.

Dolgo časa zadržana EU Med šestimi sklenjenimi pogodbami evropske komisije s proizvajalci cepiv ni pogodbe za ruski sputnik. Evropska komisija se je pri sklepanju pogodb za skupno 2,3 milijarde naročenih odmerkov sprva osredotočala na ameriške in evropske proizvajalce. Večina članic Unije ruskega cepiva ni hotela v svojih programih cepljenj, preden bi bili objavljeni in preverjeni podatki o njegovi učinkovitosti in morebitnih stranskih učinkih, prav tako je obstajala bojazen, da bi ga Rusija lahko uporabila kot instrument za širjenje svojega vpliva na celini. Da so ga v Rusiji začeli uporabljati že konec poletja, še preden so bile zaključene klinične študije, je v Evropi naletelo na široko neodobravanje. Toda Madžarska je v tem času že vodila pogajanja z ruskim skladom za neposredne investicije, ki je uradni zastopnik proizvajalcev cepiva v tujini, za nakup dveh milijonov odmerkov. Dogovor je bil dokončno sklenjen januarja, Budimpešta pa je že prejela prvih 40.000 odmerkov, do konca meseca naj bi jim sledilo še dodatnih 600.000 odmerkov. Včeraj so z njim začeli cepiti paciente s kroničnimi obolenji, čeprav EMA cepiva še ni registrirala za uporabo v Evropski uniji. S prvimi odmerki sputnika so začeli cepiti zdravstvene delavce tudi v Republiki Srbski, ki je v nasprotju s Federacijo BiH cepivo že odobrila.

Prvi cepljeni na Madžarskem Od sredine decembra v Rusiji že poteka množično cepljenje prebivalstva s tem cepivom. Doslej so cepili 2,2 milijona ljudi, 70-odstotno precepljenost prebivalstva pa želijo doseči do poletja. V zadnjem času se tudi v EU vse pogosteje postavlja vprašanje, kdaj bo to cepivo dosegljivo tudi v sedemindvajseterici. Šele ko je Unija zabredla v težave zaradi zamikov pri dobavi cepiv in so tudi mednarodni strokovnjaki potrdili visoko zanesljivost sputnika, so vodilni evropski politiki začeli dopuščati možnost uporabe ruskega cepiva. Kljub velikim zunanjepolitičnim razhajanjem med Brusljem in Moskvo to ni več tabu tema za predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je ta teden morala priznati napake Berlaymonta pri nabavi cepiv. Sputnika se ne otepata več niti nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron. Madžarski bi rada z dvostranskim dogovorom o dobavi ruskega cepiva sledila tudi Češka. Premier Andrej Babiš se je z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom že posvetoval o madžarskih izkušnjah pri nabavi cepiva. Toda Praga v nasprotju z Budimpešto ne namerava začeti množičnega cepljenja s sputnikom, dokler cepiva ne bo odobrila EMA. Evropska komisija pogajanj za nabavo ruskega cepiva še ni začela. V Rusiji ocenjujejo, da bi EU lahko dobavili 100 milijonov odmerkov. Vendar bi do teh velikih dobav lahko prišlo šele maja ali junija, potem ko bi v Rusiji opravili množično cepljenje, so sporočili iz ruskega sklada za neposredne investicije.