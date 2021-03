Putin se po prvem odmerku cepiva počuti dobro, je sporočil njegov govorec Dmitrij Peskov. Predsednika v sredo že čaka polni delovni dan, je dodal.

Pred tem so se številni v Rusiji čudili, kako da se ravno Putin, ki pred kamerami pozira tudi golih prsi med jahanjem, ne želi snemati med cepljenjem. »Ni mu všeč,« je dopoldne pojasnil Peskov. Predsednik nikoli ni bil zagovornik cepljenja v javnosti in že tako dela veliko za promocijo ruskih cepiv, je dodal. S katerim od treh ruskih cepiv se je Putin cepil, ostaja skrivnosti. »Vsa tri cepiva so popolnoma zanesljiva,« je poudaril Peskov.

Cepljenje Putina je bila žgoča tema v Rusiji. Sprva se je branil, nato pa pojasnil, da Sputnik V ni odobren za njegovo starost. Kasneje pa so cepivo odobrili tudi za starejše od 60 let, nakar so sporočili, da trenutno cepljenje ne paše v njegove načrte. V ponedeljek pa je napovedal, da so bo cepil danes.

V Rusiji so doslej cepili relativno malo ljudi. Po uradnih podatkih je po cepljenju v celoti zaščitenih 4,3 milijona ljudi, kar predstavlja okoli tri odstotke prebivalstva.