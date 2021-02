Potem ko so si države Zahoda večinoma z dvostranskimi dogovori s proizvajalci zagotovile skupno 4,2 milijarde odmerkov cepiv, so revnejše države in države s srednje visokimi prihodki prebivalstva doslej zaman čakale, kdaj jim bo dostavljena prva pošiljka preko globalnega zavezništva za cepljenje Covax, ki so ga lansko pomlad za enakomerno porazdelitev cepiv tudi med manj premožne države ustanovili Združeni narodi. Zdaj se je vendarle začelo premikati. Prve dobave cepiva najrevnejšim državam, ki bo nabavljeno z obljubljenim denarjem najbogatejših držav, organizacij in filantropov – za Covax so bile doslej zbrane 4 milijarde dolarjev –, naj bi stekle še v tem četrtletju.

Kljub temu je v zadnjih mesecih postalo jasno, da distribucija cepiv po svetu poteka zelo neenakomerno, na kar so opozorili tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji. Zaradi razkoraka pri dobavi cepiv se je včeraj v imenu Latinske Amerike na varnostni svet Združenih narodov obrnil mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador. V Mehiki, kjer so starejšo populacijo začeli cepiti šele v ponedeljek, se pritožujejo nad nepravično distribucijo, zaradi česar v državah, ki proizvajajo cepivo, cepljenje prebivalstva hitreje napreduje.

Covax bo potreboval več denarja Na globalnem revnejšem jugu naj bi s prvimi pošiljkami prišlo cepivo Pfizerja in BioNTecha ter AstraZenece, dveh od petih proizvajalcev, s katerimi je Covax sklenil nakupne pogodbe, uporabo obeh cepiv pa je odobrila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Pričakujejo, da bodo v prvi polovici leta cepivo dobavili 145 državam za 3 odstotke njihovega prebivalstva. S tem – gre za 330 milijonov odmerkov – naj bi zaščitili najbolj ranljive skupine prebivalstva, se pravi starejše, zdravstvene delavce in druge rizične skupine. Cilj zavezništva je do konca leta tem državam dostaviti dve milijardi odmerkov, od česar naj bi 1,8 milijarde odmerkov prejelo najrevnejših 92 držav. Kljub ugodnim nabavnim cenam, ki jih je Covax dosegel v dogovorih s proizvajalci, daleč najnižjimi v primerjavi z dvostranskimi dogovori držav, pa po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije zbrane donacije za izpolnitev zastavljenega cilja razdelitve dveh milijard odmerkov cepiv še ne zadostujejo. Potrebnih bo dodatnih šest do osem milijard dolarjev, ocenjujejo.