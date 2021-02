»Zdravstveni minister je danes izdal posebno dovoljenje za Pfizerjevo cepivo,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz kabineta japonskega premierja Jošihida Suge.

Cepljenje proti covidu-19 bodo tako v državi predvidoma začeli v sredo. Najprej bodo cepili med 10.000 in 20.000 zdravstvenih delavcev. Od aprila pa naj bi bilo na voljo še več cepiva, ko bodo poleg zdravstvenih delavcev na vrsti tudi starejši.

Vlada mora še pripraviti natančno časovnico cepljenja drugih prebivalcev v 126-milijonski državi, ki se pripravlja na olimpijske igre v Tokiu. Te bodo predvidoma potekale med 23. julijem in 8. avgustom letos.

Organizatorji vztrajajo, da bodo igre, ki bi morale potekati že lani, pripravili ne glede na to, da se pandemija covida-19 nadaljuje. Cepljenje za športnike in druge udeležence ne bo obvezno, jih pa pozivajo, naj to storijo.