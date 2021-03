»Od predstavnice Eme Christe Wirthumer-Hoche zahtevamo javno opravičilo za njene negativne komentarje o neposrednih odobritvah Sputnika V v posameznih državah EU. Ob njenih komentarjih se postavljajo resna vprašanja o morebitnem političnem vmešavanju v Emin pregled cepiva,« so zapisali na Twitter računu ruskega cepiva.

Takšni komentarji so po mnenju razvijalcev »neprimerni«, poleg tega pa »spodkopavajo kredibilnost Eme in njenega postopka pregleda«. »Cepiva in Ema morajo biti nad politiko,« so poudarili. Evropejci si po njihovih besedah zaslužijo nepristranski pregled, kakršnega je opravilo tudi 46 drugih držav, ki so že odobrile rusko cepivo proti covidu. »Po večmesečnem prelaganju pregleda Sputnika V Ema nima pravice spodkopavanja kredibilnosti drugih 46 regulatorjev, ki so pregledali vse potrebne podatke,« so sklenili niz objav na Twitterju.