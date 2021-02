Ta konec tedna do vozovnic še s “svežimi” hitri testi

Šele od ponedeljka bo po odločitvi vlade na smučiščih za uporabo žičniških naprav veljal negativni test na novi koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni, ta konec tedna pa bo ob nakupu smučarske vozovnice treba predložiti takšnega, ki ni starejši od 24 ur. Možnosti hitrega testiranja je ob smučiščih vse več. Po novem se je za 15 evrov možno testirati ob vznožju smučišča Kranjska Gora vsak dan od 8.30 do 11.30. Brezplačno se bo dalo hitri test opraviti jutri in v nedeljo med 8. in 10. uro tudi na spodnji postaji smučišča Španov vrh nad Jesenicami. Hitro testiranje že dlje časa med drugim poteka vsak dan pri spodnji postaji nihalke na Veliko planino med 8. in 12. uro, danes in jutri, ko poteka nočno sankanje, je testiranje možno do 16. ure, cena testiranja pa je pet evrov. Brezplačna testiranja na vstopnih točkah na smučišče so možna tudi na Mariborskem Pohorju ter na smučišču Kope. Brezplačne hitre teste opravljajo tudi v Domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici (ob petkih, sobotah in nedeljah od 7. do 10. ure) in Železnikih (v ZD ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 11. ure, od ponedeljka do petka pa od 7. do 9. in od 12.30 do 13. ure), ki so zanimivi za smučarje, ki se odpravljajo na Vogel oziroma Soriško planino.