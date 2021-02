Da najboljši alpski smučarji na svetu niso roboti, je potrdila prva končna moška preizkušnja svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Na novi progi Vrtoglavica so davek plačale prve tri startne številke, oziroma polovica švicarske reprezentance (Loic Meillard in povratnik po poškodbi Mauro Caviezel) in en Avstrijec (Christian Walder). Velemojstri so se ujeli v past v zgornjem delu proge, ko po daljšem skoku niso ujeli enih od vratc. Na startu je zavladala panika, smučarji pa so morali na ključnem delu smučati z glavo in ne brezglavo, četudi so se borili za naslov svetovnega prvaka. Nova proga, na kateri bodo čez pet let potekali tudi moški olimpijski boji, se sicer ni izkazala za najzahtevnejšo, oziroma precej manj zahtevno od številnih klasičnih.

Čeprav je imel startno številko 5, je novi svetovni prvak pokazal, da je ta čas najboljši superveleslalomist na svetu. Vincent Kriechmayr je potrdil zadnji zmagi v Kitzbühelu in Garmisch-Partenkirchnu ter se veselil največjega uspeha v karieri. »Na startu sem bil po vseh odstopih res v težkem položaju, a sem si rekel, da bom vseeno napadel na vso moč. Takšne priložnosti, kot sem jo imel za osvojitev naslova svetovnega prvaka, športnik nima vsak dan in ponosen sem, da sem jo izkoristil,« je bil srečen novi avstrijski alpski smučarski nesmrtnež.

Svetovni podprvak je senzacionalno postal Romed Baumann, Avstrijec, ki v zadnjih letih tekmuje za Nemčijo. Na svojem osmem svetovnem prvenstvu se je 35-letni alpski smučar veselil največjega uspeha v karieri, in sicer z visoko startno številko 20. Za Avstrijo je osvojil kolajno pred osmimi leti v Schladmingu, kjer je bil tretji v superkombinaciji. Tretje mesto je presenetljivo osvojil francoski velemojster Alexis Pinturault, ki se je odlično spopadel z novo progo, unovčil svoje bogato smučarsko znanje ter navsezadnje izkoristil slabši dan ali odstop superveleslalomskih favoritov. Za veliko presenečenje je s startno številko 26 poskrbel Kanadčan Brodie Seger, ki je na četrtem mestu za bronasto kolajno zaostal le za štiri stotinke.

Slovenski alpski smučarji so si privoščili novo blamažo. Najizkušenejša Boštjan Kline in Martin Čater sta uprizorila boječ nastop, ki bi ga težko razumeli pri kakšnem debitantu na velikih tekmovanjih, ne pa zmagovalcema tekem svetovnega pokala. Bila sta najslabša med elitno trideseterico. Strokovno vodstvo reprezentance hitrih disciplin je očitno zavajalo slovensko javnost, ko je pred odhodom na prvenstvo dejalo, da si je po strahopetnih nastopih v Kitzbühelu natočilo čistega vina.