Po besedah Petre Starbek, načrtovalke porok, ki vodi poročno agencijo Storija weddings, obstaja nekaj poročnih krajev, ki so ta hip izredno priljubljeni, zanje pa je potrebna rezervacija skoraj leto in pol vnaprej. Vsem tem lokacijam je skupno, da nimajo sosedov, pari imajo možnost izbire (poroka na prostem ali notri), poskrbljeno je za lep plan B, so blizu cerkve, omogočajo postavitev šotora, obdane so z naravo in imajo prekrasen razgled. Poleg tega so blizu nastanitve, ponujajo okusno hrano, več možnosti pri dekoraciji in izbiri tematike, intimnost in so vsekakor nekaj posebnega. Te kraje najdemo po vsej Sloveniji.

Kodarinov mlin ali Kodarinov malen, kakor mu rečejo domačini, je prava starodobna pravljica. Gre za intimno lokacijo v Koštaboni, na kateri najdete delujoč mlin, poleg pa reko in mirno naravo, ki je polna nasadov sivke. Poleg domače primorske hrane tam najdete tudi domače vzdušje in veliko miru, omogočajo pa tudi možnost postavitve šotora. Vsekakor odlična izbira za vse tiste, ki si želite manjšo in bolj intimno poroko.

Navdihujoča naravna lepota, edinstven ambient in brezhibnost storitev so razlog, da je Posestvo Brdo zagotovo ena najbolj priljubljenih poročnih lokacij v Sloveniji. Na Brdu poroke potekajo skozi vse leto, vsak letni čas pa omogoča malenkost drugačno, a čarobno kuliso. Tam poteka celoten poročni dan, od sprejema, civilnega obreda do poročnega slavja in zaključka z nočitvijo v hotelu Brdo. Izbirate lahko med več kombinacijami na prostem v parku ali v Kongresnem centru Brdo. Prelepa gorska kulisa in naravne lepote parka Brdo s številnimi jezerci in mostički nikogar ne pustijo ravnodušnega.

Ljubezni in novi življenjski poti lahko nazdravite sredi briških gričev. Vila Vipolže s svojim balkončkom Piana Nobile je med Slovenci vedno bolj priljubljena. Urejena okolica in prijeten ambient ponujata čaroben dan. Poročni obred poteka v čudovitem parku ali v beneških sobanah, slavje pa se nadaljuje z aperitivom pred Vilo Vipolže in se zaključi s sproščeno zabavo v kleti Vile ali na ploščadi pred kletjo. Za kulinariko poskrbi restavracija Kruh in vino, ki jo vodi priznani kuhar Tomaž Kavčič. Na voljo ponujajo več različnih poročnih paketov: samo poročni obred, ali pa celotno, vse vključujočo storitev.

Dvorec Štatenberg s svojo razkošnostjo in veličastnostjo ponuja prostor za svečana slavja, med katere spada tudi poroka. Za vsak par si vzamejo čas in sodelujejo pri pripravah na poroko. Dvorec ponuja več možnosti za obred in zabavo. Civilna poroka poteka v temu namenjenem salonu, v viteški dvorani ali na prostem. Ponovna oživitev grajske kapele pa omogoča tudi možnost cerkvene poroke. Za pogostitev poskrbi Gostinstvo dvorec Štatenberg, celotna lokacija pa omogoča čudovito kuliso za poročne fotografije.

Hiša Lisjak svojo kulinarično zgodbo piše na štirih lokacijah. Na njih organizirajo tudi poroke, na koščku skritega zelenega gaja v Miklavžu pri Taboru pa vam pričarajo pravo poročno pravljico. Gre za idilično vzdušje v naravi, kjer vam na pomoč pri organizaciji priskoči odlična Lisjakova ekipa. Zelen ribnik, obdan z gozdičkom, travnato potjo in grmički. Ob ribniku poteka poroka, poleg pa so postavljeni zaprti leseni kozolci za druženje, pogostitev in večerno zabavo. V bližini je tudi kapelica, ki omogoča cerkveni obred.

Štanjel je eno najstarejših in najbolj slikovitih naselij na Krasu, še posebej prepoznavno po svojem pravljičnem gradu. Osrčje slikovitega gradu je lahko prizorišče vaše sanjske poroke, saj ponuja veliko prikupnih kotičkov za edinstven poročni obred, ki ga bosta zaznamovala tako bogata kulinarična ponudba kot nepozabna zabava. Štanjel zaznamujejo slikovita pokrajina in okusne kraške dobrote izpod jesenskega ruja s pridihom nežnih poletnih trav. Poroke potekajo vse leto, odmor imajo le nekje od sredine januarja do sredine februarja. Na gradu vam omogočajo tako poročni obred kot poročno slavje in zabavo. Ena od možnosti je tudi čudovit Ferrarijev vrt, v katerem najdemo kamniti mostiček ter lokacijo, ki je več kot perfektna za poročni dan in čudovite poročne fotografije.

Tri lučke, Krško

Gostišče Tri lučke najdemo v Krškem. Gre za lokacijo, ki ne bo pustila ravnodušnih ne vas ne vaših gostov, zagotavlja namreč zasebnost in mir, saj se izogibajo organizacije dve porok naenkrat. Pri Treh lučkah imate na voljo dve možnosti. Prva je poročni obred, ki vsebuje najem poročne ploščadi ali sobe, cvetlični aranžma na mizi, pomoč pri organizaciji, darilo za mladoporočenca in uporabo parkirišča. Druga možnost pa je poročno slavje, kjer imajo na voljo dvorano, ki sprejme 120 oseb. Ta ponuja čudovit razgled, saj je z vseh strani obdana s steklom. Po civilnem obredu je na voljo tudi terasa ob bazenu, od koder je čudovit razgled na Krško dolino.

Galerija okusov, Celje

V Galeriji okusov se posvečajo predvsem podrobnostim, tudi tistim najmanjšim. Izbira lokacije in ambienta je prilagodljiva, saj se lahko poročite na prostem, v restavraciji Galerija okusov ali v Vili Široko. Strokovno načrtovanje in organizacija pa zaokrožita celovito zgodbo in doživetje. Poskrbijo za kompleksnost in iskrenost dogodka, čudovito in okusno kulinariko, ki bo očarala vse čute, glasbo, s katero se boste še bolj povezali, fotografijo, s katero boste ujeli nepozabne trenutke, in dekoracijo, ki prostor preobleče v edinstveno doživetje ter definira vaše slavje.

Še nekaj drugih krajev, ki so prav tako priljubljeni, so Gostilna pri Lojzetu na Dvorcu Zemono v Vipavi, v katerem prav tako najdete Tomaža Kavčiča, Grad Gredič v Goriških brdih, kjer lahko poroka poteka na terasi z razgledom na vinograde, v impresivni vinoteki ali restavraciji ali pa na Zlatem griču, kjer vas prav tako obdajajo trte.

Edinstvena je tudi poroka v Termah Dobrna, kjer so z mladoporočencema od prve do zadnje minute poročnega dne. Z organizacijo poroke se ukvarjajo že več let in ničesar ne prepuščajo naključju. Omogočajo vam civilni obred v poročni dvorani ali paviljonu sredi parka, cerkveno poroko v bližnji cerkvi, sestavo menijev za civilno pogostitev, pomagajo pa tudi pri pripravi poročne zabave, ureditvi pričeske in ličenju, poročni torti in ugodni nastanitvi svatov. Med lokacijami najbolj izstopa poročna dvorana Zdraviliškega doma, ki jo krasijo čudovite restavrirane freske iz leta 1847, sprejeme pa največ 120 ljudi.