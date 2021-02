Vinakoper je sicer na azijskih trgih že prisoten na Kitajskem, tudi v Hongkongu, in na Japonskem. Če so po besedah njihovega direktorja Boruta Fakina pomemben akter na slovenskim tržišču, pa ob vstopu na azijske trge postanejo kapljica v morju.

»Lastna vinoteka ne pomeni zgolj popolne pozornosti na svoja vina, temveč nam omogoča tudi bolj natančen stik s kupcem, testiranje pričakovanj in uspešnosti morebitnih novih produktov ter še mnogo več. Verjamem, da ima azijski trg izjemen potencial in da so ti prvi koraki šele začetek uspešne poslovne zgodbe,« so še povzeli Fakinove besede.

Ponujali bodo tudi seminarje

V Vietnamu so največ zanimanja požele penine in rdeče sorte, pri katerih v Vinakopru vidijo največ priložnosti. Vinoteka v Vietnamu sicer ne bo namenjena zgolj prodaji vin, ampak se bodo obiskovalci lahko udeležili tudi izobraževalnih seminarjev ter degustacijskih in vinskih večerov.

Koprski vinar je sicer trenutno prisoten v 23 državah po svetu. Kot so navedli, trenutno največ pozornosti usmerjajo na tržišča Kitajske, Vietnama in ZDA. Med ostalimi evropskimi državami pa so usmerjeni na sosednji Hrvaško in Avstrijo ter še Estonijo, Poljsko in Švico, kjer so s prodajo vin sicer že prisotni.