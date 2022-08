V času prvega Fakinovega mandata je družba po lastnih navedbah uspešno naredila preboj na nove tuje trge, prenovila ključne linije svoje ponudbe vin ter se usmerila v razvoj inovativnih produktov ter trajnostno poslovanje. Poslovanje družbe bo v naslednjih letih temeljilo na treh ključnih stebrih: rasti prihodkov, stroškovni učinkovitosti ter trajnostnemu poslovanju, pravijo.

»V naslednjih pet let vstopamo s strategijo nadaljnje rasti prihodkov tako na domačem kot tudi na tujih trgih ter zavezani inovativnim pristopom uvajanja novih trajnostnih standardov poslovanja,« je dejal Borut Fakin.

Družba je sicer v zadnjih petih letih beležila stabilno poslovanje, ki je uspešno kljubovalo posledicam epidemije. Prenovili so več kot 51 hektarjev vinogradov ter posodobili kmetijsko in proizvajalno opremo, so zapisali. Kot eno zahtevnejših izpeljanih naložb so izpostavili prenovo koprske Hiše Refoška, v kateri so preuredili vinski butik, restavracijo in dva degustacijska prostora.

Letošnja prodaja je po zagotovilih družbe zelo spodbudna. Zaradi podražitev gnojil, električne energije, goriva in drugih potrebščin poskušajo znižati vstopne stroške, v zvezi s tem poudarjajo naložbo v izgradnjo sončne elektrarne na sedežu podjetja.

Koprska vinska klet je v 78-odstotni lasti družbe Adriafin. To si polovično delita Istrabenz in Luka Koper, med katerima je bilo v preteklem desetletju precej nesoglasij v zvezi z morebitno prodajo deleža. Istrabenz je po lanski prisilni poravnavi v rokah DUTB, tako da sta oba ključna lastnika posredno v lasti države. 21 odstotkov Istrabenza je last koprske kmetijske zadruge Agraria, ki prav tako lahko pogojuje imenovanje članov nadzornega sveta.