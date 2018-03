Dogodek, ki sta se ga udeležila tudi veleposlanica Slovenije pri ZN Darja Bavdaž Kuret in častni konzul Erik Horvat, je organiziral uvoznik slovenskih vin podjetnik Emil Gaspari, ki Američanom ponuja izdelke Vinakoper v New Yorku in nekaj drugih zveznih državah ZDA.

Znan je tudi po tem, da je skupaj s Kellyem, komikom Billom Murrayjem ter baletnikom Mihajlom Barišnikovim dal pobudo za proizvodnjo Slovenia Vodke v ajdovskem Fructalu.

Gaspari, Zidar in Bandel so gostom predstavili Slovenijo in njene znamenitosti s poudarkom na vinu ter hrani, Kelly pa jih je prepričal, da so najboljše kremne rezine na Bledu.

Pripravil jih je po izvirnem receptu in uvrstil na konec dolgega jedilnika s spremljavo penečih vin Capris in Rex, malvazijo, modrim pinotom, refoškom ter za konec ob »Creme Sniti« še s sladkim muškatom.