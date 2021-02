Ameriški predsednik Joe Biden je izrazil pripravljenost, da bi se ZDA vrnile v sporazum iz leta 2015, potem ko je iz njega enostransko izstopil njegov predhodnik Donald Trump. Vendar to pogojuje s predhodno vrnitvijo Irana k doslednemu spoštovanju zavez iz sporazuma, pa tudi z razširitvijo sporazuma na druga področja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska regionalna tekmica Savdska Arabija pa želi sodelovati pri prihodnjih pogovorih o sporazumu.

Rohani je na seji vlade, ki jo je prenašala televizija, danes dejal, da ne bo sprememb nobenega člena sporazuma in da se k sporazumu ne bo pridružila nobena nova država. "To je sporazum. Če želijo, lahko vsi izpolnijo svoje obveznosti. Če ne, lahko nadaljujejo s svojim življenjem," je dejal.

ZDA so po izstopu iz sporazuma leta 2018 znova uvedle sankcije proti Iranu, ta pa je leto kasneje začel postopno kršiti obveze iz sporazuma s povečevanjem proizvodnje jedrskih materialov. Okrepilo se je tudi nezaupanje med državama.

Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je v ponedeljek predlagal, da bi Evropska unija prevzela posredniško vlogo za vrnitev ZDA k jedrskemu sporazumu, po kateri bi ga Iran znova v celoti spoštoval.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Ned Price je v torek dejal, da je še prezgodaj za sprejem tega predloga. Ponovil je, da mora Iran najprej znova v celoti spoštovati sporazum, ki so ga ob Iranu in ZDA podpisale tudi Velika Britanija, Francija in Nemčija, pa tudi Rusija in Kitajska. Iran je v sporazumu pristal na precejšnjo omejitev jedrskega programa, v zameno pa so države zamrznile sankcije.