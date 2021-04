Iran je danes zagnal naprednejše centrifuge za bogatenje urana. Centrifuge IR-6 in IR-5 po navedbah francoske tiskovne agencije AFP omogočajo hitrejše in količinsko večje bogatenje urana kot centrifuge iz prve generacije, ki jih je mednarodni sporazum iz leta 2015 Iranu edine dovoljeval. Predsednik Hasan Rohani je na slovesnosti, ki je sovpadala z iranskim državnim dnevom jedrske tehnologije, poudaril, da ima iranski jedrski program izključno »miroljubne« namene.

Do tega koraka Teherana prihaja dan po zaključku prvega kroga pogajanj o reševanju iranskega jedrskega spora na Dunaju. Cilj diplomatskih prizadevanj je vrnitev ZDA k iranskemu jedrskemu sporazumu, odprava sankcij proti Iranu in doseči, da Teheran upošteva zahtevane omejitve glede jedrske energije. Udeleženci pogajanj so izrazili previden optimizem glede zaenkrat doseženega napredka, pogovore pa naj bi nadaljevali prihodnji teden.

Prejšnji ameriški predsednik Donald Trump je odločno nasprotoval dogovoru z Iranom, ki ga je pomagal izpogajati njegov predhodnik Barack Obama, in se je zato pred slabimi tremi leti odločil za izstop iz njega ter uvedbo novih sankcij proti Teheranu. S tem je v bistvu prekršil mednarodni sporazum, ki so ga po večletnih pogajanjih z Iranom leta 2015 sklenili ZDA, Rusija, Nemčija, Francija, Združeno kraljestvo in Kitajska. Ta je namreč v zameno za strog nadzor in omejitev iranskega jedrskega programa predvidel preklic mednarodnih sankcij zoper Iran.