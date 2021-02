ZDA so pod vodstvom prejšnjega predsednika Donalda Trumpa leta 2018 enostransko izstopile iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu, v katerem se je Iran v zameno za odpravo mednarodnih sankcij odpovedal razvoju jedrskega orožja, Iran pa je nato postopoma začel kršiti določila tega sporazuma in bogatiti uran preko dovoljene količine.

Novi predsednik ZDA Joe Biden je sicer napovedal, da bi se lahko vrnili v jedrski sporazum, ki so ga z Iranom leta 2015 sklenile še Rusija, Kitajska, Velika Britanija, Francija in Nemčija. A to ne bo brezpogojno: v prvi vrsti bi moral Iran začeti spoštovati vsa določila sporazuma in odpraviti vse odločitve in dejanja, ki so bila storjena po ameriškem odhodu iz sporazuma. V Teheranu na drugi strani zahtevajo, da se najprej ZDA vrnejo k sporazumu, saj so bile prve, ki so ga nehale spoštovati.

Na vprašanje, kdo bi moral prvi pristati na katere pogoje, torej Iran na ameriške ali ZDA na iranske, da bi se jedrski sporazum spet začel spoštovati, je Zarif dejal, da bi potrebne korake za to lahko izvedli sočasno ali na usklajen način. To pa bi lahko vodil Borrell, ki je sicer že sedaj v okviru sporazuma koordinator skupne komisije, je predlagal Zarif.

Če bi ZDA odpravile sankcije, ki jih je uvedel Trump, in se vrnile v sporazum, bi Iran »v manj kot dnevu« predal vso presežno količino obogatenega urana, ki so ga proizvedli v zadnjem času, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še nakazal Zarif.