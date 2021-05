»Dogovor je dejansko pod streho, ostaja samo še nekaj podrobnosti, o katerih se je treba pogovoriti in jih razrešiti,« je danes povedal Rohani. O odpravi ameriških sankcij na ključnih področjih, kot sta izvoz nafte in iranska centralna banka, so se že dogovorili, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Dodal je, da se vseh pet sopodpisnic jedrskega dogovora iz leta 2015 Velika Britanija, Francija, Nemčija, Kitajska in Rusija strinja z doseženim na posrednih pogajanjih med ZDA in Iranom, ki v avstrijski prestolnici potekajo od začetka aprila.

Zadnji krog se je končal v sredo. »Naredili smo dober napredek. Dogovor dobiva obliko. Obstaja enotno razumevanje, kaj je treba še storiti, da se ZDA vrnejo k dogovoru, za odpravo povezanih sankcij in ponovno spoštovanje iranskih jedrskih zavez,« je po srečanju na Twitterju zapisal diplomat Evropske unije Enrique Mora, ki vodi pogajanja.

Tudi diplomati evropskih podpisnic dogovora Nemčije, Francije in Velike Britanije so sporočili, da je tako na strani jedrskega programa kot na strani sankcij mogoče videti obrise, kako bi lahko bil videti končni dogovor. »A vseeno uspeh še ni zagotovljen. Pred nami je še nekaj zelo težkih vprašanj,« so zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Cilj diplomatskih prizadevanj je vrnitev ZDA k iranskemu jedrskemu sporazumu, od katerega je leta 2018 odstopil tedanji ameriški predsednik Donald Trump in uvedel sankcije proti Teheranu. Ta je nato začel postopoma opuščati zaveze iz dogovora.