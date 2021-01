Ta stopa v eno najzahtevnejših obdobij, ki se bo končalo z zaprtjem premogovnika. Štiriintridesetletni Logar je sicer zvest član največje vladne stranke SDS; leta 2018 je na listi SDS kandidiral na predčasnih državnozborskih volitvah. Doslej se s premogovništvom ali rudarjenjem ni ukvarjal – vodil je javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Janševa vlada je Logarja že novembra imenovala tudi v nadzorni svet ene najpomembnejših državnih družb, ki skrbi za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, 2TDK, hkrati je Logar član sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Pred petimi leti je vodil tudi ljubljanski Zavod K6/4, ki sodi pod okrilje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, a ga je prav on oddal v upravljanje zasebnemu podjetju.