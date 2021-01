»Ulice so naše!«, »Zoki, spoki!«, »Rog je naš!« in »Roga ne damo za gradbeno jamo!« se je danes zvečer razlegalo že v križišču Trubarjeve in Resljeve ceste, vzkliki pa so postali še glasnejši in razločnejši bližje Prešernovemu trgu.

Na osrednjem ljubljanskem trgu se je namreč v večernih urah zbralo več sto uporabnikov prostorov Avtonomne tovarne Rog in njihovih podpornikov, ki nasprotujejo torkovi akciji ljubljanske mestne občine, s katero je mestna oblast izselila uporabnike z območja Roga in začela rušiti stavbe nekdanje tovarne koles na Trubarjevi cesti. Današnji shod je zato potekal pod geslom »Proti socialnemu čiščenju mesta«. Protest je varovala policija, ki je protestnikom onemogočila dostop do nekaterih ulic, Magistrata in tudi Roga.

Dostop do Roga onemogočen »Mesto takšne avtonomne prostore potrebuje,« je poudarila protestnica, medtem ko je druga rogovka spomnila na različne skupine ljudi, ki so v Rogu ustvarjale. »Rog je prostor svobodnega izražanja. Tam si lahko bil to, kar si. Rog zdaj rušijo, a gibanje bo zagotovo živelo naprej,« je povedala članica Avtonomne tovarne Rog, medtem ko je v rokah držala transparent z napisom »Na Hrvaškem domove uničuje narava, pri nas to dela država«. S Prešernovega trga so se protestniki nato odpravili proti mestni hiši in od tam pot nadaljevali proti Prekmurskemu trgu. Nekaj podpore so bili z aplavzom deležni tudi med tistimi, ki so protest spremljali z domačih oken, okoli 19. ure pa sta nebo razsvetlili dve raketi. Protest so udeleženci želeli skleniti pred Rogom. Vendar do območja nekdanje tovarne koles protestniki danes niso mogli. Policisti so onemogočili dostop do Roga že v križišču Trubarjeve z Vidovdansko in križišču z Rozmanovo. Med protestniki in policisti je zato prišlo do nekaj prerivanja, policisti pa so, tako kot že v torek, ponovno uporabili tudi solzivec.