Na ministrstvu za okolje in prostor so pripravili spremembe uredbe o vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki bodo ljubljanski občini omogočile izvedbo več pomembnih projektov. V prvi vrsti gre na nadaljnjo širitev pokopališča Žale, mogoča pa bo tudi širitev manjših pokopališč Stožice, Šentvid in Dravlje. Spremembe uredbe bodo veseli tudi prebivalci Jarš, ki so po zaprtju ambulante v dotrajani montažni stavbi na Kvedrovi cesti ostali brez zdravnika v bližini, saj bo zdaj občina lahko tam brez zapletov zgradila večnamenski center s prostori zdravstvenega doma, lekarno, prostori za četrtno skupnost in društva ter dnevni center za starejše.

Projekt Aleja Žale Na občini so pri pripravi rebalansa letošnjega proračuna sredstva na postavki za širitev pokopališč na območju Ljubljane z 873.000 evrov dvignili na kar 3,4 milijona evrov, a je to glede na lanski proračun prej kot s pričakovano spremembo uredbe povezano z odmikom pri izvajanju projektov. Največ, in sicer skoraj 2,4 milijona evrov, bodo v letošnjem proračunu namenili za nadaljnjo širitev pokopališča Žale, kjer naj bi širili del za pokope s krsto in žarni del z obodnim parkom. V rebalansu so sredstva predvideli tudi za izdelavo projektne dokumentacije za Alejo Žale, velik projekt, ki predvideva ureditev Tomačevske ceste v osrednjo alejo pokopališča, ki bo dokončno povezala stari in novi del pokopališča in po kateri ne bo več tekel promet. Občina je pred kratkim projektno dokumentacijo naročila pri biroju arhitekta Marka Mušiča. V gradivu spremembe uredbe o vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja je sicer izrecno omenjena širitev upepeljevalnice na Žalah. V besedilu spremembe uredbe je poleg pokopališč omenjen tudi nov center za družbene dejavnosti v Jaršah, kjer bo med drugim tudi zdravstveni dom. Čeprav so na občini napovedovali, da bi se gradnja lahko začela še letos, rebalans proračuna razkriva, da je prišlo do odmika pri izdelavi projektne dokumentacije, zato so za letos za ta projekt predvideli zgolj 45.000 evrov. Glavnina sredstev je tako načrtovana v letih 2022 in 2023, ko naj bi center tudi končali. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki pozdravlja spremembo uredbe, je projekt centra v Jaršah za občino prva prioriteta.