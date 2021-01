Res ne maram njegovega načina vladanja. Njegov način komuniciranja z javnostjo pa me, razen tega, da me vznemiri, vedno znova tudi čudi. Velja za izjemno pametnega, zelo sposobnega, po mnenju mnogih najboljšega kadar koli. O tem bo sicer sodila zgodovina. Za veščine javnega nastopanja pa lahko mirno trdimo, da jih ne obvlada. Hitri prsti ne štejejo, tudi cinizem in omalovaževanje ne.

Ne zna navduševati, prepričevati, pritegniti, motivirati, sočustvovati, opogumljati. Ne vzbuja zaupanja v ljudeh. Vedno znova daje vtis, kot da nas »drugih« ne mara. V državi pa vendar ne živijo samo njegovi pripadniki, niti niso v večini.

Zato bi človek pričakoval, da se bo takoj po tem, ko je prevzel vlado, za teden dni zaprl v sobane Brda in se mojstril v veščinah, ki jih ne obvlada. Seveda pa bi se prej moral zazreti v ogledalo in si priznati: »Ej, Janez, vse ti ne gre dobro, vsega ne znaš, to bo treba izboljšati.«

Žal je videti, da so vsa ogledala že dolgo razbita, in tako bomo še naprej brez milosti prepuščeni depresivnim, kot limona kislim in mestoma grozečim nagovorom. Da bi le očitke o krivdi izpustil!

Gospod premier, ali res ne zmorete boljše? Ali nočete boljše? Za kaj vam resnično gre?

Magda Plementaš Lombar, Kranj