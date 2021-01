LMŠ, SD, Levica in SAB (KUL) so enotno predlagale, da bi se poslancem, ki so bolni, okuženi s koronavirusom ali pa samoizolaciji, tajno glasovanje omogočilo tako, da bi jim glasovnice na dom dostavila posebna mobilna enota oz. komisija. Ker soglasja za to ni, napovedujejo, da bodo predlog same predložile na komisijo DZ za poslovnik.

Zorčič je že v torek ocenil, da takih rešitev ne morejo sprejeti čez noč. Tudi v današnji izjavi po posvetu je pojasnil, da se glede posameznih rešitev poslanske skupine ne strinjajo in bo soglasje relativno težko doseči. Možnosti tajnega glasovanja zunaj DZ sam ni naklonjen, saj je bilo že pri sprejemanju sprememb, s katerimi so zagotovili sodelovanje na daljavo na javnih sejah, veliko pomislekov.

Po njegovem mnenju je vprašanje mobilne skupine, ki bi dostavila glasovnico poslancu zunaj DZ, prvovrstno etično vprašanje. Izpostavlja dilemo, do katerih poslancev naj gre ta komisija: le tistih v karanteni ali tudi tistih, ki imajo zaradi covida-19 hujše simptome, ali pa tudi do poslancev, ki so drugače huje bolni. »Ambicija, da glasujejo nekateri poslanci, ki zaradi osebnih razlogov ne morejo priti v DZ, je večja pri samih strankah kot pri poslancih, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami,« ugotavlja Zorčič.