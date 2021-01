Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi letos vabi k opazovanju ptic, ki se pozimi pojavljajo v naseljih. Kdor želi sodelovati, naj v prihodnjem tednu pol ure opazuje ter beleži vrste in število opaženih ptic. V pomoč je spletna stran ptice.si, kjer so med drugim fotografije ptic in obrazec za posredovanje podatkov. Z akcijo Ptice okoli nas želijo spodbujati k boljšemu zavedanju narave ter spremljati, kaj se dogaja s pticami v naseljih, so sporočili iz društva.

Opazovanje doma ali na sprehodu

V lanskem letu je sodelovalo 1027 opazovalcev. Skupaj so opazili več kot 17.000 ptic, ki so pripadale 62 vrstam.

Najštevilčnejši so bili domači vrabci, domači golobi in sive vrane. »S primerjavo podatkov o številu ptic bomo lahko sklepali, ali njihovo število v naseljih upada ali narašča. Spremembe v številu ptic pa posredno govorijo tudi o kakovosti našega okolja,« so dejali v društvu. Akcija opazovanja ptic bo letos potekala od ponedeljka, 25. januarja, do nedelje, 31. januarja. »Enkrat v tem obdobju si izberete pol ure, ko opazujete in beležite vrste in število opaženih ptic,« so navedli in dodali, da so za pomoč pri prepoznavanju vrst pripravili letak s fotografijami ptic. Več informacij je na spletni strani ptice.si.

Sodelujoči lahko ptice opazujejo skozi okno, ob krmilnici ali se podajo na sprehod okoli doma, šole, vrtca. »Tudi če ptic v izbranem času ne boste opazili, je to za nas pomemben podatek,« so poudarili. Opažanja zbirajo do konca februarja, in sicer lahko podatke pošljete prek spletnega obrazca, lahko pa izpolnite letak in ga pošljete po pošti na društvo DOPPS. sta