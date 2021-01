Tako samostojne oblikovalce, študente in dijake grafičnih smeri kot tudi oglaševalske agencije vabijo, da problematiko izpostavijo prek plakata. »Še posebej imejte v mislih, da bo mestni plakati zunaj, na ulici, zato plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih tam srečamo, opazen, čitljiv in sporočilen,« dodajajo.

Prijave sprejemajo do 9. februarja, na elektronskem naslovu plaktivat@tam-tam.si. Najboljši plakat bo na ogled na 500 plakatnih mestih po Sloveniji in prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival (SOF) in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen. šum