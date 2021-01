V torek se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo. Drugod bo sprva nekaj sonca, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah tudi malo megle. Sredi dneva in popoldne bo spet več oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni polovici Slovenije bodo občasno manjše padavine, ki bodo pogostejše v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, občasno bodo manjše padavine. Meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nadmorske višine. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka od severozahoda v višinah občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bodo tudi daljša sončna obdobja. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.