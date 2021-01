Z novim letom se znova začenja natečaj za najboljšo izvirno, še neobjavljeno pesem v slovenskem jeziku, ki bo njenemu avtorju ali avtorici prinesla naslov viteza oziroma vitezinje poezije, razpisuje pa ga založba Pivec. Na njem lahko z eno samo pesmijo, ki ne sme biti daljša od 60 verzov oziroma vrstic, sodelujejo avtorji, stari vsaj 16 let; kdor bo poslal več pesmi ali predolgo pesem, bo z natečaja izločen.

Strokovna žirija v sestavi Irena Novak Popov, Marcello Potocco in Stanka Hrastelj bo izmed sodelujočih pesmi izbrala 24 najboljših. Njihovi avtorji se bodo aprila v živo pomerili na dveh polfinalnih turnirjih (zaradi razmer še ni jasno, ali bosta potekala virtualno ali pa pred občinstvom); na vsakem bo strokovna žirija izmed dvanajstih pesmi za napredovanje v finale izbrala štiri, še dve finalni pesmi pa bo določilo občinstvo z glasovanjem. Najboljših dvanajst bo nato prekrižalo pesniške meče na turnirju, ki bo v času letošnjih Slovenskih dnevov knjige v Mariboru in na katerem bo izbran letošnji vitez oziroma vitezinja poezije. Zmagovalec ali zmagovalka pesniškega turnirja po izboru strokovne žirije bo prejela ročno kovano vrtnico, knjigo in denarno nagrado 505 evrov, svojega favorita pa bo izglasovalo tudi občinstvo.

Pesem je treba poslati do 28. februarja na naslov Založba Pivec, Krekova 13, 2000 Maribor, s pripisom Pesniški turnir 2021. Podpisana naj bo le s šifro, v posebni kuverti, označeni z isto šifro, pa naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka; zaradi anonimnosti natečaja ne bodo sprejemali pesmi, poslanih po elektronski pošti. Izbrani avtorji bodo objavljeni 21. marca na spletnih straneh založbe Pivec. kul