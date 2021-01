»Neizpusti«

Znano je, da se voznikovo vidno polje z višjimi hitrostmi vse bolj oži. Podobno pa se v zadnjem času dogaja tudi glede pogleda na to, kakšna naj bi bila karseda okolju prijazna oblika avtomobilnosti v prihodnosti. Oziroma že kar v sedanjosti. Zdi se, da imajo tisti, ki o vsem skupaj odločajo, pri tem že skoraj povsem tunelski vid, saj drugega kot povsem električnih avtomobilov praktično ne vidijo več. Četudi se je že večkrat izkazalo, da ko v obzir vzamemo prav vse dejavnike, od pridobivanja energije in nujnih elementov posameznih sestavnih delov avtomobila do njihove razgradnje (da etične plati vsega skupaj niti ne omenjamo), ti pod črto sploh niso nujno tako zelo zeleni. Vse prevečkrat se namreč pri vsem skupaj gleda zgolj na izpuste posamezne enote v trenutku, ko se ta premika, prav tako vse prevečkrat točno določene izpuste, pri čemer je posebej izpostavljen ogljikov dioksid. Na druge izjemno škodljive snovi, ki jih tudi neposredno za seboj sprosti električni avto, pa se kar nekako pozablja.