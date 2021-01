Po včerajšnji ekipni tekmi so se skakalci danes v Zakopanah pomerili še na posamični. 100 točk za svetovni pokal je domov odnesel Norvežan Marius Lindvik, ki je z izjemnim drugim skokom preprečil prvo slavje Anžeta Laniška, ki je bil drugi. Tretji je bil še en Norvežan Robert Johansson. V Zakopanah je bil danes nasplošno zelo uspešen dan za slovenske skakalce, ki so se odlično pobrali po včerajšnjih povprečnih skokih. Danes je Lanišku, Domnu Prevcu in Tilnu Bartolu uspel tisti ključni preskok in zmogli so skočiti povsem v dno Wielke Krokiew. Na žalost je le malce zmagalo do prve slovenske zmage v tej sezoni.

Izjemna že prva serija Slovencev Uspešen dan za slovensko skakalno ekipo je napovedal Tilen Bartol, ki je v prvi seriji s štartno številko 12 zmogel 126,5 metra in prevzel vodstvo. V vodstvu sicer ni zdržal dolgo, a ga je prehitel njegov reprezentančni prijatelj Domen Prevc. Najmlajši Prevc je nastopil zelo dobro in kljub močnemu vetru v hrbet je zmogel poleteti 131 metrov, kar je zadoščalo za sedmo mesto po prvi seriji. Zelo konstantne skoke v Zakopanah je skozi celoten konec tedna kazal Cene Prevc, ki je tudi v prvi seriji skočil 129 metrov, kar je bilo dovolj za 15. mesto po prvi seriji. Nastop v finalu si je s 128 metri zagotovil tudi Žiga Jelar, po njegovem skoku pa so bili štirje slovenski skakalci na prvih štirih mestih. Prekratek za finalno serijo je bil Bor Pavlovčič, ki je malce izgubil formo iz začetka sezone. Na žalost je brez finala ostal tudi Peter Prevc, ki je bil s 126 metri sicer dovolj dolg, a je znova naredil napako pri doskoku. Komaj se je obdržal na nogah. Prejel je slabe ocene za slog in na koncu je zasedel nehvaležno 31. mesto Za finalnim nastopom je zaostal zgolj za desetinko točke. Razočaranje trenerja Roberta Hrgote pa se je kmalu razblinilo, saj je znova odličen skok uspel Anžetu Lanišku. Ob izjemnem slogu in 133,5 metrih je poskrbel za novo slovensko vodstvo v prvi seriji. Lanišek pa je nato vodilno pozicijo zadržal vse do konca prve serije. Obeti za finale so bili izjemni. Pet slovenskih skakalcev je bilo v finalni seriji in trije med najboljšimi petnajstimi. Obetal pa se je pravi spektakel tudi za najvišja mesta, saj je najboljših deset tekmovalcev ločilo zgolj 7,5 točke.