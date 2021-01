Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa)

Od vsega začetka sem kritičen do načina komuniciranja sedanje vlade, kar zadeva ukrepe v epidemiji koronavirusa. Vsi vemo, da je situacija zahtevna in težka, vendar zato ljudi ni treba nenehno strašiti, jim govoriti, da bo jutri še slabše. Še preden se je začel prvi val, smo že slišali, da prihaja drugi, pa potem tretji. In izjave, kakršna je bila tista, da je edini dosežek ljudi v koroni, da so ležali na kavču in gledali televizijo, ob tem, da si jih ti zaprl noter … Takšen način komuniciranja je popolnoma zgrešen in ga nisem videl nikjer v svetu. Ljudem bi morali povedati, da je situacija težka, in jih spodbuditi, da jo premagajmo skupaj, in če se bomo držali vseh pravil, bomo šli kmalu skupaj ven. V tem smo skupaj, ljudi moraš pridobiti na svojo stran, ne pa da imaš lastne državljane za bedake, ki ničesar ne razumejo.