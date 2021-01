Ob 5512 opravljenih PCR je delež pozitivnih znašal 25,2 odstotka, med 8455 HAT testi pa jih je bilo pozitivnih 5,6 odstotka. Število aktivno okuženih v državi je sicer po podatkih Sledilnika za covid-19 trenutno 24.190. Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede novega koronavirusa sodelujejo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo ter vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij prof. dr. Miroslav Petrovec in vladni govorec Jelko Kacin.

Včeraj je bilo iz bolnišnic odpuščenih 110 pacientov. Na novo jih je bilo sprejetih 131. Skupaj sta bolnišnično oskrbo včeraj potrebovala 1202 pacienta. Na intenzivni terapiji se zdravi 192 pacientov oziroma štirje manj kot v nedeljo. Umrlo je 31 oseb. Kacin je dejal, da torej pogoji za sproščanje ukrepov še niso izpolnjeni, saj je 7-dnevno povprečje okuženih na ravni države trenutno pri 1848, pasti pa bi moralo pod 1350.

Cigler Kralj: V DSO doslej cepili okoli 9500 stanovalcev – to so praktično vsi, ki niso preboleli covida, ter nekaj čez 3000 zaposlenih

Minister za delo Janez Cigler Kralj je zatem dejal, da se razmere v domovih starejših občanov se zadnje tedne umirjajo. »Glede na to, da bodo stanovalci predvidoma 18. januarja dobili že drugo dozo cepiva, to je 21 dni po prvem odmerku, verjamemo, da se bo ta trend tudi nadaljeval in bodo razmere vsak dan boljše. To seveda ne pomeni, da lahko opustimo vsa preventivna ravnanja: uporabo mask, nerokovanje, razkuževanje in umivanje rok, nedruženje in ohranjanje varnostne razdalje. Stalno poudarjamo, da so to ključni ukrepi za omejitev širjenja virusa, tako med populacijo kot v DSO-jih, ki so najranljivejši,« je povzel.

In podal oceno dosedanjega cepljenja: »V DSO-jih in ostalih socialno-varstvenih zavodih je bilo po naših podatkih cepljenih že skoraj 13 tisoč stanovalcev in zaposlenih. Cepljenja še potekajo in sicer vzporedno s cepljenjem v zdravstvenih domovih in bolnišnicah.« Poudaril je, da po prvem odmerku cepiva po podatkih zdravstva sicer še ni zagotovljena zelo visoka stopnja zaščite, zaradi česar je pomembno ohraniti vsa preventivna ravnanja. »Po nekaterih podatkih prva doza cepljenja zagotovi 50 do 70-odstotno zaščito cepljenja. Upamo pa oziroma računamo na to, da bi to zagotovilo vsaj lažji potek bolezni za tiste, ki zbolijo tudi po cepljenju. Take primere imamo,« je pojasnil Kralj. Pri tem je kot pomembno izpostavil nadaljnja testiranja zaposlenih in oskrbovancev, kar prispeva k pravočasnemu odkrivanju asimptomatskih zaposlenih in stanovalcev. »Do sedaj so v DSO-jih opravili že preko 65.700 testov, od tega 37.182 PCR in 16.169 hitrih testov.«