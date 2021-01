Mediji so se o smrti 65-letne Robertsove, ki je za vlogo geologinje v bondiadi dobila nominacijo za malino za najslabšo igralko, igrala pa je tudi enega od Charliejevih angelčkov v zadnji sezoni serije iz 80. let Charliejevi angelčki, razpisali v ponedeljek, še isti dan in dan pozneje pa so že morali popravljati svoje članke. In to kar dvakrat. Lance O'Obrien je v ponedeljek med intervjujem na televiziji US TV namreč dobil klic iz bolnišnice, da je Tanya še vedno živa, njegovo reakcijo ob novici pa so posnele tudi kamere. »Zdaj pa mi pravite, da je živa? Hvala bogu!« je vzkliknil, vendar njegova sreča ni trajala dolgo. Robertsova je nekaj ur pozneje, v ponedeljek pozno zvečer, resnično umrla, mediji pa so bili z objavami o njeni smrti nato nekoliko bolj previdni.