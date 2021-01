»Cel december so bile ljubljanske ulice polne sprehajalcev, množice so čakale v vrstah za hitre teste, za nekaj časa pa so za potrošnike željne nakupov vrata odprle celo vse trgovine. V tem času je bil policijski nadzor nad vzdrževanjem varnostne razdalje in drugih ukrepov v javnem prostoru minimalen, a z eno v nebo vpijočo izjemo – virus namreč očitno nevarno razsaja v Ljubljani samo ob petkih zvečer in zgolj na Trgu republike!« opozarjajo pri Protestniški ljudski skupščini. V imenu protestnikov in protestnic je sicer danes pred Ministrstvom za notranje zadeve govorila sindikalistka Tea Jarc, ki je napovedala kazenske ovadbe zoper poimensko navedene policiste, ki so pred novim letom popisali in kaznovali individualne sprehajalce, ki so upoštevali veljavne vladne ukrepe glede gibanja na javnih površinah. Policija jim je očitala udeležbo na nenapovedanem shodu, ker so imeli dežnike okrašene s protivladnimi sporočili. Po besedah Jarčeve so posamezni policisti to utemeljili rekoč, da »gre pri tem za izražanje mnenja in torej za shod«.

Protestniško gibanje sicer že dalj časa opozarja na policijsko popisovanje in izrekanje kazni sprehajalkam in sprehajalcem, ki jih od stotine drugih sprehajalcev loči to, da imajo na dežnikih protivladne slogane, so prišli s kolesom ali pa so se sprehajali v bližini Trga republike. Policija sicer v obrazložitvi kazni navadno navaja udeležbo na nenapovedanem protestnem shodu. »Nikakor ne smemo dopustiti, da postane tovrstno zastraševanje in kaznovanje samoumevna ‘nova normalnost’, zato z današnjim dnem vzpostavljamo novo področje boja zoper strahovladno represijo. V prihodnjih dnevih in tednih bomo uporabili vsa pravna sredstva, da dosežemo pravno presojo delovanja policije, ministrstva za notranje zadeve, zakonitosti in selektivne implementacije vladnih ukrepov,« v luči tega napovedujejo protestniki. Pri tem »nujnem« pravnem boju jih bodo zastopale odvetniške pisarne Čeferin, Pogačnik, Novak ter Koščak in partnerji.