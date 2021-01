V zvezi z namero o prevzemu vlade nisem naklonjen niti koaliciji niti opoziciji, zaradi spoznanja, da so vse stranke v bistvu »ugrabile« našo ubogo Slovenijo, ker je iz njihovega ravnanja točno razvidno, da se zavzemajo predvsem za svoje interese, blaginja države jim je v drugem pomenu. To se na daleč vidi, saj večina poslancev (v stranki SDS stoodstotno) glasuje tako, kot želi njihov vodja. Stranke so v zadnjih 30 letih popolnoma pozabile na navodila ustave, da mora poslanec najprej zagovarjati voljo svojih volilcev. Neprimerna je tudi poteza stranke upokojencev, da poslanca Polnarja izključi iz stranke, ker je glasoval po svoji presoji, čeprav se z njegovo presojo tudi jaz ne strinjam.

Da bi se izognili očitni strankokraciji, predlagam, da se vsi prebivalci Slovenije pridružimo iniciativi, ki naj jo začne civilna družba, predvsem pa nevladne organizacije, da izpeljemo referendum, da se vpeljejo volitve v državni zbor po sistemu, ki velja za volitve v evropski parlament, in da novi državni zbor sprejme zakon, da se vse ljudi, ki jih je namestila Janševa vlada (tudi na nižjih rangih), odpusti in se za vse te položaje razpišejo javni razpisi, na katerih pa lahko kandidirajo tudi tisti, ki so bili odpuščeni.

Franc Šolar, Radovljica