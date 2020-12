Najtrši oreh ostaja vprašanje ribištva. Viri pri EU so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali, da je Bruselj Londonu ponudil nadomestilo za ribe, ki jih bodo ribiči iz EU ulovili v britanskih vodah, a London tega ni sprejel.

Britanski vir pa je po poročanju britanskih medijev opozoril, da bodo pogajanja o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in EU propadla, če unija ne bo znatno spremenila svojih stališč.

Čas za dogovor se izteka. Evropski parlament je pred dnevi poudaril, da morata strani dogovor skleniti do drevi, da bi lahko postopkovno za uveljavitev še ulovili rok do konca leta.

Če dogovora ne bo, kar je po mnenju številnih vse verjetnejši scenarij, bodo trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom od 1. januarja prihodnje leto temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO). To pomeni carine, kvote in druge trgovinske ovire, ki jih 47 let britanskega članstva v uniji in v prehodnem obdobju po brexitu, ki se izteče 31. decembra, ni bilo.