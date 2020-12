Konferenca predsednikov, ki jo sestavljajo predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in vodje političnih skupin v parlamentu, je danes z Barnierjem razpravljala o poteku pogajanj o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom po brexitu.

Sassoli in vodje političnih skupin so v izjavi po srečanju pozdravili napore za to, da bi se izognili propadu pogajanj brez dogovora in hudim negativnim posledicam, ki bi jih to imelo za državljane in podjetja v EU. Izpostavili so, da se želi tudi parlament izogniti takšnim posledicam. Pozdravili so štiri usmerjene ukrepe, ki jih je Evropska komisija pripravila za primer, da do konca leta ne bi bilo dogovora. O teh ukrepih bo v petek parlament tudi glasoval, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

V luči tega je konferenca predsednikov konec decembra pripravljena organizirati izredno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, a le v primeru, če bo sporazum o prihodnjih odnosih dosežen do nedelje opolnoči. Evroposlanci bi lahko na zasedanju razpravljali o izidu pogajanj in odločali o svojem soglasju. Evropsko komisijo je konferenca pozvala, naj parlamentu čim prej posreduje osnutek besedila sporazuma, so navedli v parlamentu.

Barnier je glede pogovora s člani konference predsednikov tvitnil, da sta v zaključku pogajanj transparentnost in enotnost pomembnejša kot kdajkoli. »Dober napredek, vendar ovire ostajajo. Podpisali bomo samo dogovor, ki bo ščitil interese in načela EU,« je zapisal. Po navedbah virov v Evropskem parlamentu je sicer Barnier na srečanju dejal, da je dogovor mogoče doseči do petka, a bo to težko. Prehodno obdobje po izstopu Združenega kraljestva iz EU, do konca katerega morata strani doseči dogovor, se izteče 31. decembra. A preboja še ni, dogovor pa je treba nato še ratificirati. Če dogovora do konca leta ne bo, bosta Združeno Otok in EU nato trgovala po pravilih Svetovne trgovinske organizacije.