Pogajanja o prihodnjih odnosih Velike Britanije in Evropske unije po končanju prehodnega obdobja, ki se izteče z 31. decembrom, so se premaknila v končnico končnice. Po osmih mesecih pogovorov in že pretečenem roku, ki ga je za zaključek pogajanj postavil britanski premier Boris Johnson, je za sklenitev dogovora ostalo zgolj še nekaj dni časa.

Najkasneje do sredine naslednjega tedna naj bi bilo dokončno jasno, ali je pogajalcem vendarle uspelo in bodo članicam EU, evropskemu parlamentu in britanskim poslancem v potrjevanje ponudili besedilo sporazuma. Irski premier Micheal Martin, katerega država se posebej želi izogniti trdemu brexitu zaradi trgovinskih vezi z Veliko Britanijo in ohranitve liberalnega režima na meji s Severno Irsko, upa, da bo dogovor vsaj okvirno dosežen do konca tega tedna.

Virtualno vsaj še do četrtka Če se bo pogajalcem uspelo dogovoriti o odprtih vprašanjih in doseči celovit dogovor o prihodnjih odnosih (vključno s trgovinskim delom), pa ta časovno ne bo več mogel biti potrjen na decembrskem rednem zasedanju evropskega parlamenta, temveč kvečjemu na izredni seji tik pred silvestrovim. Sporazum bi načeloma moral biti preveden v vse uradne jezike Evropske unije, a se že postavlja vprašanje, ali bo to časovno mogoče, saj bo šlo predvidoma za več sto strani dolg dokument. Medtem ko se s temi postopkovnimi vprašanji že ubadajo v evropskih institucijah, je končen dogovor še vedno vprašljiv. Pogajanja sicer potekajo naprej, a od konca prejšnjega tedna le prek videokonferenčnih povezav. Eden od članov pogajalske skupine Evropske unije se je namreč okužil z novim koronavirusom, zaradi česar so se vsi evropski pogajalci znašli v samoizolaciji in z britanskimi kolegi nadaljujejo pogajanja na daljavo. Tako bo vsaj še do četrtka, ko bodo pogajalci ponovno testirani.

Odprte še tri ključne točke Tako iz Bruslja kot iz Londona prihajajo različni signali o tem, ali je sporazum sploh še mogoče doseči. Precejšen napredek je bil že narejen v oblikovanju zakonskih besedil. Po navedbah evropske komisije pa velika razhajanja vendarle ostajajo pri treh vprašanjih, ki so že na začetku pogajanj spomladi letos veljala za najtežje premostljiva. Najprej, iz pogajalskih krogov sporočajo, da še ni dogovora glede ribolovnih kvot za evropske barke v britanskih vodah. Britanci ponujajo dogovor, po katerem bi kvote vsako leto znova dorekli, a takšen dogovor za EU ni sprejemljiv. Nadalje ostaja nerešeno vprašanje zagotavljanja pravične konkurence evropskih in britanskih podjetij. In končno, nejasno je tudi, kako se bodo reševali spori med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. Ali bi se utegnila ta teden po telefonu še enkrat slišati predsednica komisije Ursula von der Leyen in britanski premier Johnson, da bi še pospešila pogajanja, v evropski komisiji niso potrdili. V komisiji poudarjajo, da bo s 1. januarjem 2021 Velika Britanija izstopila iz skupnega evropskega trga, trenutno veljavnega prehodnega obdobja pa ne bo mogoče podaljšati. S tem odgovarjajo tudi na vprašanje, ali držijo špekulacije, da bi Velika Britanija in Evropska unija namesto celovitega sporazuma lahko dosegli le bolj skop začasni tehnični dogovor. Dogovor je ali pa ga ni, poudarjajo v komisiji. Če bi Velika Britanija prehodno obdobje končala brez doseženega dogovora o prihodnjih odnosih, bi EU in Velika Britanija za medsebojni uvoz morali uvesti carine.