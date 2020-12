Predčasni prihod Božička v Bruselj in London: dogovor o prihodnjih odnosih je sklenjen

Evropska unija in Združeno kraljestvo sta po dolgotrajnih pogajanjih vendarle uspela skleniti dogovor o prihodnjih odnosih po silvestrovem. Po štirih letih in pol, ko so Britanci na referendumu podprli odhod iz EU, je tako zaključen še zadnji del brexita. Dogovor morajo sedaj ratificirati še v vseh državah članicah in v Veliki Britaniji. Tako britanski premier Boris Johnson kot predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen sta dogovor označila kot dobrega in se zavzela za nadaljnjo dobro sodelovanje med EU in Združenim kraljestvom.