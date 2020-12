a dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom proti Hrvaški je 15-kilometrski zastoj, dodatne težave povzroča še prometna nesreča. Prometno-informacijski center voznike, ki vozijo iz smeri Obrežja proti Ljubljani, opozarja na previdno vožnjo mimo zastoja na nasprotni strani, saj ljudje iz kolone prečkajo avtocesto.

Trikilometrski zastoj je na avtocesti Maribor - Ptuj - Gruškovje pred mejnim prehodom, kjer morajo osebna vozila za izstop iz države čakati uro in pol, tovorna vozila pa za vstop v državo kar štiri ure.

Zastoj pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji se je prepolovil in je dolg tri kilometre. Predor še vedno občasno zapirajo.

Na mejnem prehodu Starod je čakalna doba za izstop iz države tri ure, v Slovenski vasi dve uri in pol, na mejnem prehodu Rigonce pa eno uro in 15 minut. Do dve uri je čakalna doba za izstop iz države na mejnem prehodu Metlika, prav tako v Bistrici ob Sotli, na mejnem prehodu Dobovec pa uro in pol. Na Jelšanah je treba za izstop iz države čakati pol ure.