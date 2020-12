Nove Sonyjeve premijske slušalke za čez ušesa wh-1000mx4 oblikovno komaj odstopajo od svojih predhodnic wh-1000mx3. Obe barvi modelov (srebrna in črna) sta ostali enaki, z enakimi bakrenimi podrobnostmi. Kot lastniki modela wh-1000mx3 smo med testom letošnje različice večkrat zbegano gledali, katere slušalke na omari so pravzaprav nove. Ob podrobnejšem pogledu je sicer opazno, da je podjetje nekoliko posodobilo obliko blazinic slušalk, ki so zelo udobne za nošnjo. Še posebno, kadar ni vroče. Poleg tega jih loči še zelo majhen napis wh-1000mx4 na plastični ploščici ob vznožju naglavnega loka. Bolj viden pa je nov senzor v levi slušalki, ki zaznava, kdaj imate slušalke na glavi, in izklopi glasbo, ko imate slušalke snete.

Slušalke še naprej nadziramo z dotiki oziroma gestami na površini desne slušalke. Še naprej lahko zamenjate glasbo, okrepite ali znižate glasnost, sprejemate klice ali izklopite odpravljanje zunanjega hrupa ter hkrati vklopite okoljski zvok, ko se s kom pogovarjate oziroma bi radi poslušali, kaj se dogaja zunaj vašega balončka tehnološko ustvarjenega miru. Zopet nas navdušuje tudi enostavnost prve povezave oziroma spoznavanja slušalk in mobilnika prek NFC-stika. K NFC-logotipu zgolj prislonite mobilnik, napravi se prepoznata, začutite vibracijo in telefon vam pove, da je postopek brezžičnega spoznavanja sklenjen. To bi morale imeti vse slušalke in tudi vse druge naprave z bluetooth povezavo.

Prepoznajo govor in ustavijo glasbo Med najopaznejše novosti slušalk sodi nova funkcija »spregovori in klepetaj«. Ta s pomočjo petih vgrajenih mikrofonov zazna, kdaj začnete govoriti, in samodejno ustavi predvajanje glasbe ter začne prepuščati okoljski zvok. Predvajanje glasbe se nadaljuje 30 sekund po končanem pogovoru, časovni okvir je mogoče prilagoditi v Sonyjevi aplikaciji headphones connect. Funkcija je zelo priročna, kadar imate polne roke in ne morete sneti slušalk, v praksi pa deluje zelo dobro. Čeprav smo opazili, da je naprava včasih prepoznala tudi, ko je z nami spregovoril kdo drug, in ustavila glasbo. To je lahko prednost, lahko pa tudi moteče. Prav tako je lahko funkcija moteča za ljudi, ki se pogosto pogovarjajo s seboj. V tem primeru jo je morda bolje izključiti. Druga novost je izboljšana izkušnja prostoročnega telefoniranja. Glas je zdaj jasnejši kot na trojki, je pa morda malenkost robotski. Vendar večine verjetno ne bo motil. Pomembna novost je tudi možnost hkratne bluetooth povezave slušalk z dvema napravama, kar omogoča hitro preklapljanje. Še naprej pa pogrešamo odpornost proti vodi. Škoda je še, da vhod usb-c, ki služi polnjenju slušalk, ne podpira tudi prenosa zvoka. To bi, denimo, omogočalo hkratno poslušanje in polnjenje slušalk ob priklopu na računalnik. Slušalke sicer imajo poseben vhod za žično zvočno povezavo z drugimi napravami.