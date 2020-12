Manjša brazilska mesta so v zadnjih petih letih nenehna tarča nasilnih bančnih roparjev. Lokalni mediji poročajo o novi dobi »cangaça«, času izpred stotih let, ko so državo ustrahovali banditi v robinhoodskem slogu.

Prvič so roparji v ponedeljek udarili v kraju Criciúma na jugu države. Do zob oboroženi so okoli polnoči zavzeli ulice mesta s približno 200.000 prebivalci, takrat so se slišali tudi prvi streli. Napadli so sedež policije, ranjenih je bilo več ljudi. Najmanj šest ljudi so kar na ulici vzeli za talce in jih kot »živi ščit« posadili na cesto, da so tako upočasnili prihod varnostnih sil. Enega od talcev naj bi ustrelili v glavo. Da na pomoč ne bi mogle priti okrepitve, so že prej v predoru na glavni cesti zanetili požar. Potem so se lotili banke. Koliko denarja jim je uspelo ukrasti, ni znano, saj banka tega ni sporočila. Poročila so si sicer malce nasprotujoča, saj je guverner pojasnil, da so roparji zgrešili sef in odšli praznih rok. »Nimam pojma, od kod so se vzeli, zagotovo pa so profesionalci. Česa podobnega še nisem doživel,« je o pretresljivi izkušnji dejal župan Clesio Salvaro.

In še en spektakularen rop

Noč zatem se je na severu države odvil nov napad, modus operandi roparjev je bil zelo podoben prvemu. Cameto na severu Brazilije je ponoči zasedlo najmanj dvajset mož, oboroženih z avtomatskim orožjem. V mesto so prihrumeli v konvoju luksuznih vozil in vhod vanj blokirali z gorečimi avtomobili sredi ceste. V barih in na trgu so pograbili talce in jih uporabili kot ščit na poti do najmanj štirih mestnih bank. Napadli so tudi postajo vojaške policije, da jim ta ne bi mogla prekrižati načrtov. »Vozili so se po ulicah, streljali na policijo in hiše. Grozno je bilo,« je za televizijsko mrežo Globo News pojasnila ena od prič nočnega teroriziranja roparske horde. »Legli smo na tla, na smrt nas je bilo strah, da bodo podrli vrata in prišli v naš dom,« je dejala. »O, moj Bog! Celo mesto je oblegano. Imajo bazuke in bombe. Kot bi se znašli sredi filma,« pa si je za objavo sporočila na družbenih omrežjih v trenutkih groze vzel čas še en lokalni prebivalec.

Ali so imeli kriminalci s seboj res bombe, ni potrjeno, so pa z eksplozijo v zid banke naredili luknjo, se prebili do denarja, nato pa mirno pobegnili. Del plena so izgubili. Nepričakovano decembrsko »darilo« je razveselilo lokalne prebivalce – preplavili so ulico, v žepe so si tlačili bankovce. Policija je štiri od njih aretirala, skupno jim je uspelo nagrabiti za skoraj 150.000 evrov gotovine.