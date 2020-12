Lahko obrnemo krivuljo populizma navzdol?

Po porazu Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah se je večina komentatorjev vpraševala, ali to pomeni, da se je krivulja vzpona desnega populizma obrnila navzdol. Nekdanji predsednik evropskega sveta Donald Tusk je na twitterju nemudoma zapisal, da je to priložnost za zaustavitev desnega populizma. Tusk je danes predsednik Evropske ljudske stranke, katere članici sta tudi Janševa SDS in Orbanova Fidesz. Se je krivulja desnega populizma res obrnila navzdol?