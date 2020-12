Na prvi pogled se zdi, kot da je prišlo do nekakšne administrativne nedorečenosti, a je v resnici razlog prav bizaren. Tako kot javni zavod RTV si ta oblast že dalj časa želi podrediti tudi STA, ki je sredi oktobra objavila dva prispevka. Prvega o dogodku, povezanem z daljnovodom Cirkovce–Pince, kjer sta bila prisotna madžarski predsednik Viktor Orban in naš predsednik vlade. Drugi je bil namenjen izidu novega albuma Zlatana Čordića - Zlatka. Poročevalci edine resnice so kmalu ugotovili, da je umetniku bilo posvečenega za približno tretjino več besedila kot pa njihovemu vodji. To je bila kaplja čez rob, ki je sprožila povračilne ukrepe. Splošno zgražanje je bilo nepopisno. Dobili smo vpogled v psiho človeka, prvega med tviteraši, ko je od užaljenosti in besa tvitnil, da je »STA nacionalna sramota in eklatantna zloraba imena, ki ga nosi«.

Po ostri reakciji širše javnosti in opozicije sta se podložni stranki DeSUS in SMC potem medlo izgovarjali v slogu, da pa to res ni prav, in sta skušali zadevo relativizirati. Medtem ko epidemija pri nas terja vsak dan veliko število mrtvih, celotno zdravstvo pa deluje že preko meja svojih zmogljivosti, najbolj bode v oči to, da se Janša osredotoča predvsem na kontrolo vsega in vseh, ki so mu kakor koli na poti. Njegova dejanja so neprimerna, nedostojna in za lase privlečena, da ne rečem maloumna. Najbolj strašljivo pa je, da karkoli si ta človek postavi za cilj, ko zasleduje zgolj svoje, še tako nore zamisli in interese in to predstavi kot zahtevo vlade, hlapčevska koalicija potrdi brez kančka slabe vesti. Prepričan sem, da strank v koaliciji od njihovega obdelovanja vrtičkov ali, kakor pravijo, »uresničevanja svojih projektov v vladi«, nič ne more odvrniti. Demontaža socialne in pravne države, napadi na javne medije, uničevanje kulture, siromašenje zdravstva, razraščanje korupcije, neprimernih ukrepov v gospodarstvu, zgrešene in sramotne zunanje politike itd., vse našteto ne odtehta tistega, kar imajo stalno pred očmi; pogled na bančni račun ob koncu meseca (o tem sem že pisal).

Ljudje v tej koaliciji bodo vztrajali skupaj po načelu »za menoj potop«. Ne pomagajo pozivi, naj si premislijo, niti snubitev koalicije ustavnega loka (KUL). Ko se bo pozno spomladi epidemiološka slika, upam, umirila, nam preostane le še to, da ponovno obudimo vseslovensko vstajniško gibanje v še večjem številu in to vlado, ki ne predstavlja ljudstva, ampak služi le interesom kapitala in sama sebi, odnesemo na smetišče zgodovine.

Rudi Volk, Ljubljana