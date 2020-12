Žena teži? Pojdi na sprehod!

Nismo zasledili, kaj je bilo jedro spora med Italijanom in njegovo ženo, a je moralo biti kar hudo. Možakar iz bližine jezera Como si je šel namreč malček ohladit glavo. Šel je na sprehod. No, hlajenje je trajalo več kot teden dni. Najprej je šel z vlakom do Milana, od tam pa peš do mesta Fano na obali Jadrana. Prehodil je 400 kilometrov… Po posredovanju policije je Italijana (premraženega in utrujenega) prišla iskat – žena!