Vem, da je Slovenija demokratična država, torej lahko na volitvah izberemo poljubno nekoalicijsko stranko ali ustanovimo novo ter postanemo njeni kandidati za vladne funkcije. Toda volitve so predvidene šele čez leto in pol, mi pa želimo, da vlada čim prej preneha delovati in njeni člani zapustite svoja delovna mesta. Ker tega ne boste storili zaradi naših želja, ne vidimo drugega načina, kot da poskušamo za aktivne proteste navdušiti čim več ljudi. Le v primeru zares množične državljanske nepokorščine po vsej državi lahko z gotovostjo pričakujemo, da bo zadostno število poslancev koalicijskih strank odreklo podporo vašim zakonodajnim predlogom in s svojimi glasovi podprlo predloge trenutne opozicije.

Ker je Slovenija demokratična država, imamo državljani pravico javno izražati svojo voljo ne glede na trenutne zdravstvene razmere. Kako naj to počnemo, ne da bi zdravstveno ogrožali sebe ali druge? Strokovne službe pozivam, da v svojih javnih objavah predstavijo priporočila in napotke za varne ljudske demonstracije. Za hitre, jasne, strokovne in prijazne odgovore se vam najlepše zahvaljujem.

Gregor Hrovatin, Maribor