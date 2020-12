V mestu je luč, ki ohranja upanje

Pretekli petek je bila največja ljubljanska skrivnost, kdaj bodo v mestu prižgali novoletne lučke. Da bi se izognili zbiranju ljudi na Prešernovem trgu, mestni uradniki namenoma niso povedali, kdaj bodo prižgali luči. Nazadnje so jih prižgali ob treh popoldne, ko je bil sicer še v meglo zavit dan. Kljub temu je bilo proti večeru mogoče videti sprehajalce, ki so navdušeno fotografirali letos res košato smreko sredi Prešernovega trga. Tudi ob koncu tedna je bilo od mraka do policijske ure v središču Ljubljane precej sprehajalcev. Parkirišče na osrednji tržnici je bilo polno, po ulicah so se večinoma sprehajale družine. Nekaj gostincev je ponudilo vročo čokolado in kuhano vino za s seboj, vrst pred pulti za prevzem ni bilo. Ni bilo pretirane gneče, niti ne bi mogli trditi, da so bile ulice prazne.