Nova direktorica Ženja Leiler

Z današnjim dnem je direktorica Slovenske kinoteke postala dolgoletna novinarka, kritičarka in urednica Ženja Leiler; večino poklicne poti je bila zaposlena na časopisu Delo, nekaj časa (od maja 2013 do novembra 2014) pa je vodila tudi direktorat za medije na ministrstvu za kulturo. Kot je napovedala, bosta njeni prioriteti v prihodnjih petih letih povečanje vloge Kinoteke v javnem kulturnem prostoru in dvigovanje zavesti o pomenu filmske dediščine.