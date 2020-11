Po doseženem zgodovinskem julijskem dogovoru voditeljev držav članic Evropske unije si lahko Slovenija v novi finančni perspektivi 2021–2027 obeta 2,9 milijarde evrov za izvajanje evropske kohezijske politike in 1,6 milijarde evrov za izvajanje skupne kmetijske politike. Dodatno bo lahko koristila tudi do 5,7 milijarde evrov za okrevanje in odpornost, od tega 1,6 milijarde nepovratnih in 3,6 milijarde povratnih sredstev.

Razrez naj bi bil jasen decembra Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost naj bi bil pripravljen do konca leta, je na nedavnem virtualnem strokovnem dogodku »Kje bodo sredstva v 2021–2027« zatrdila državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). »Konec avgusta smo vladi predstavili ključna izhodišča za pripravo dokumenta, prvi osnutek načrta z reformami in strukturnimi ukrepi pa je potrdila 8. oktobra. Za nami so prvi poglobljeni pogovori z evropsko komisijo. V preteklih tednih smo s procesom priprave dokumenta seznanili vse razvojne regije in njihove deležnike, v teh dneh pa imamo sestanke s socialnimi partnerji in drugo zainteresirano javnostjo. Odzivi na vključene vsebine so pozitivni. Delo na dokumentu, ki bo eden od pomembnejših za izhod Slovenije iz krize po epidemiji covida-19, se intenzivira. Ne glede na dogajanje na evropskem parketu vlada vlaga vse napore v to, da na ravni države dokument uskladimo še letos. Pomembno je, da smo pripravljeni in da ukrepe začnemo izvajati takoj, ko bo mogoče.«

Razpisi gospodarskega ministrstv Informacijo o programskih dokumentih je dopolnila Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predstavila je ukrepe in finančne spodbude ministrstva, ki bodo na voljo. Iz nabora nepovratnih sredstev bo že februarja rok za oddajo vlog na razpis za podporo uvajanju novih produktov na področju lesarstva, odprt je Spiritov razpis, ki podpira dva sklopa razvoja trajnostnih poslovnih modelov, še vedno je mogoča podpora udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem pomagajo tudi pri digitalizaciji procesov vključno s krepitvijo kompetenc zaposlenih.