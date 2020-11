Po podatkih Policijske uprave Ljubljana je življenje izgubil moški, star 31 let, huje poškodovanega 21-letnika pa so odpeljali v UKC Ljubljana. Ogled kraj nesreče, zbiranje obvestil in ugotavljanje okoliščin nesreče še vedno poteka, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave in dodali, da zato več informacij trenutno ne morejo posredovati.

Kot še navaja center za obveščanje, so prostovoljni gasilci iz Zagorja na kraju nesreče nudili razsvetljavo policiji in reševalcem nujne medicinske pomoči.

Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste, objavljenih okoli 8.40, je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče cesta med Izlakami in Trojanami pri Orehovici popolnoma zaprta.